Нефтяная корзина ОПЕК подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 10 августа составила 50,7 доллара за баррель, что на 0,22 доллара больше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) and Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, так как инвесторы по-прежнему отыгрывают данные четверга о росте добычи в странах ОПЕК.

По состоянию на 11:44, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,69 процента — до 51,54 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понижалась на 0,78 процента — до 48,21 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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