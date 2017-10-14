Туркменистан нацелен на экспорт электроэнергии в Иран, Турцию и Пакистан

14 октября 2017 15:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В целях увеличения экспорта туркменской электроэнергии ведется подготовка к строительству воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 500-400 киловатт Мары-Сарахс-Мешхед (Иран), а также планируется строительство ЛЭП в направлении Балканабат-Гонбад (Иран).

"Строительство этих энергомостов обеспечит экспорт электроэнергии в Иран и Турцию транзитом через иранскую энергосистему", - пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Кроме того, ведутся работы по строительству ЛЭП по направлению газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) в целях подачи электроэнергии в Пакистан.

За 9 месяцев текущего года в стране были выработаны 18 миллиардов 360 миллионов 611 тысяч киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановые показатели (103,2 процента). Экспорт электроэнергии с начала года составил 2 миллиарда 870 миллионов 835 тысяч киловатт-часов (118,4 процента). В 2020 году предполагаемый уровень производства электроэнергии в Туркменистане достигнет 26 миллиардов 380 миллионов киловатт-часов, а количество экспортируемой - возрастет в несколько раз.

В статье также отмечается, что на Марыйской государственной электростанции на востоке Туркменистана в этом году будут запущены две газовые турбины мощностью 263,5 мегаватт каждая. Намечено также перевести на комбинированный цикл Дашогузскую электростанцию (север страны) и газотурбинную электростанцию в центральном регионе - Дервезинском этрапе (районе) Ахалского велаята (области).

"Впервые внедряемая в Туркменистане технология обеспечит экономию природного газа при производстве электроэнергии и позволит уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду", - сказано в материале.

В прошлом году в Лебапском велаяте на востоке страны была введена в эксплуатацию газотурбинная станция мощностью 254 мегаватт. Предприятие вырабатывает около 6 миллионов киловатт-часов электроэнергии в сутки, что позволяет в том числе увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан. В ближайшем будущем намечено создать энергокольцо, включающее направления: Ашхабад-Балканабат-Туркменбаши, Мары-Ашхабад, Лебап-Дашогуз, Ашхабад-Дашогуз, Туркменбаши-Дашогуз, что позволит оптимизировать функционирование энергосистемы страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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