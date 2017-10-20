Активы SOFAZ с начала года выросли почти на 9%

БАКУ /Trend/ - На первое октября 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 8,7 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 36,02 миллиарда долларов, говорится в сообщении, распространенном SOFAZ в пятницу.

В январе-сентябре 2017 года доходы бюджета SOFAZ составили 8,793 миллиарда манатов, расходы - 6 911,7 миллиарда манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в отчетный период составили 7 976,7 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 7 957,8 миллиарда манатов, бонусные выплаты - 2,4 миллиона манатов, транзитные доходы - 12,9 миллиона манатов, поакровые выплаты – 3,6 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за январь-сентябрь составили 816,7 миллиона манатов, а внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам девяти месяцев - 582,4 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 4,3 миллиарда манатов. Расходы на меры по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 82,5 миллиона манатов, финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 39,5 миллиона манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде были израсходованы 11,2 миллиона манатов. Расходы фонда на трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны составили 2,448 миллиарда манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам января-сентября составили 13 миллионов манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 20 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)