Для сбалансирования нефтяного рынка участники ОПЕК+ должны изменить свои ожидания – эксперт

11 января 2018 18:01 (UTC+04:00)

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