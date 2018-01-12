Moody’s ожидает кратковременного снижения ликвидности Petkim после покупки доли в НПЗ STAR

12 января 2018 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкий нефтехимический комплекс Petkim планирует выпустить облигации на сумму 500 миллионов долларов, чтобы приобрести 18 процентов акций НПЗ STAR у своего акционера - SOCAR Turkey Energy A.S. (STEAS), сообщает в пятницу международное рейтинговое агентство Moody's.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Petkim договорился о приобретении 30-процентной доли Socar Turkey Energy в Rafineri Holding, которая владеет контрольным пакетом акций в нефтеперерабатывающем заводе STAR. Сумма сделки, которая должна завершиться в марте 2019 года, составит 720 миллионов долларов. Приобретение 30-процентной доли в Rafineri Holding позволит Petkim также получить 18-процентный пакет акций в НПЗ STAR.

Отмечается, что сумма сделки в 720 миллионов долларов указывает на вероятность использования компанией наличных средств. “После начала эксплуатации в четвертом квартале НПЗ STAR начнет снабжать Petkim необходимым сырьем. Текущей ликвидности Petkim достаточно для покрытия взятых обязательств. Несмотря на это, прогнозируем снижение ликвидности компании после приобретения доли в НПЗ STAR”, - говорится в сообщении.

Тем не менее Moody’s отмечает, что уже во второй половине 2018 года ликвидность нефтехимического комплекса начнет восстанавливаться. При этом в текущем и последующем годах Petkim потребуется меньше капитальных расходов, чем раньше. Аналитики агентства прогнозируют, что в 2018 году капитальные расходы комплекса составят 60 миллионов долларов, а в 2019 году - менее 30 миллионов долларов.

Накануне Moody’s присвоил Petkim корпоративный семейный рейтинг “В1” со стабильным прогнозом. Аналитики агентства также отмечают, что присуждение Petkim рейтинга В1 говорит о сильной позиции компании на развивающемся нефтехимическом рынке Турции, планируемой экономии расходов после начала деятельности НПЗ STAR в 2018 году, а также о том, что предприятие имеет стратегическую значимость для SOCAR, являющейся его акционером.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, американский инвестиционный банк Goldman Sachs - 7,68 процента, другие акционеры - 41,32 процента.

На НПЗ STAR ежегодный объем производства нафты, которая используется нефтехимическим комплексом Petkim (где SOCAR обладает долевым участием) в качестве основного сырья, будет составлять 1,66 миллиона тонн. Наряду с нафтой, на новом НПЗ будут производиться дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Рауф Гулиев)

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