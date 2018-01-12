Нефть Brent подешевела до $69,25 за баррель

12 января 2018 09:56 (UTC+04:00)

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу и находятся на максимальных отметках за три года, передает Интерфакс.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по Москве уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $69,25 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent поднялась на $0,38 (0,6%), до $69,26 за баррель. В ходе торгов цена контракта превышала $70 за баррель впервые с начала декабря 2014 года.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на 19 центов (0,30%) - до $63,61 за баррель. Стоимость WTI увеличилась накануне на 23 цента (0,36%), до $63,80 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать данные министерства энергетики США, которые указали на снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей - до минимальных с августа 2015 года 419,5 млн баррелей.

Нефтедобыча в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Тем не менее, Минэнерго прогнозирует рост добычи в 2018 году до рекордных 10,27 млн баррелей в сутки.

Трейдеры оптимистично настроены по поводу снижения запасов нефти в США и в мире, считая это признаком ребалансировки рынка - именно эту цель ставила перед собой ОПЕК, принимая решение об ограничении добычи.

Вместе с тем сами представители ОПЕК выражают опасения в связи с резким повышением цен на нефть, поскольку это может стать дополнительным стимулом для увеличения добычи в Штатах.

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Azernews Newspaper
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