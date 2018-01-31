ВБ профинансирует повышение энергоэффективности предприятий в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил проект «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий. Этап 3». Проект финансируется за счет займа Международного банка реконструкции и развития (входит в группу ВБ) в размере 200 миллион долларов США, сообщила пресс-служба ВБ.

Этапы 1 и 2 проекта «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий», одобренные в 2010 и 2013 годах соответственно, способствовали внедрению специальных кредитных линий со стороны местных банков. В рамках финансирования ВБ 31 крупное государственное промышленное предприятие, главным образом функционирующие в нефтегазовом, химическом и строительном секторе, получили кредиты на общую сумму 125 миллионов долларов для внедрения современных энергосберегающих технологий в производственный процесс.

В результате по состоянию на конец 2017 года эти инвестиции способствовали экономии в эквиваленте 358 гигаватт-часов энергии и сокращению выбросов в атмосферу до 583 тысяч тонн углекислого газа в год.

Третий этап проекта предоставит дополнительное финансирование крупным промышленным объектам и предприятиям МСП с целью инвестирования в энергосберегающие технологии, а также повышения их потенциала в области энергоэффективности посредством адресной технической помощи. Ожидается, что инвестиции в рамках третьего этапа помогут дополнительно сэкономить 386 гигаватт-часов энергии и сократить выбросы в атмосферу до 799 тысячи тонн углекислого газа в год.

Экономика Узбекистана считается одной из наиболее энергоемких в мире. Энергоемкость ВВП страны на 35 процентов больше, чем в соседнем Казахстане, и в три раза больше, чем в Германии. На промышленный сектор, который зачастую использует устаревшие технологии в производственном процессе, приходится около 40 процента всей потребляемой энергии в республике.

Правительство Узбекистана стремится к 2030 году снизить энергоемкость экономики примерно на 50 процентов. С этой целью инициируются государственные программы, нацеленные на модернизацию наиболее энергоемких секторов экономики.

Доля малых и средних предприятий (МСП), которые в основном сосредоточены в частном секторе, в промышленном производстве увеличилась с 12,9 процента в 2000 году до 45,3 процента в 2016 году. МСП, как правило, обладают менее устаревшими производственными мощностями. Однако МСП, работающие в энергоемких секторах, например, в производство строительных материалов, текстиля и продуктов питания, нуждаются в модернизации производственного процесса, потребляющего чрезмерное количество энергии. Это поможет повысить их конкурентоспособность.

Всемирный банк в настоящее время поддерживает реализацию 16 проектов в Узбекистане на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Эти проекты направлены на реформирование отраслей сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, водоснабжения и санитарии.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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