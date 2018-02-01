Цены на нефть слабо повышаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторы продолжают отыгрывать данные о сокращении товарных запасов бензина и дистиллятов в США и общем увеличении спроса на энергоносители, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNBC.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,14 (0,20%) - до $69,03 баррель. Накануне Brent с поставкой в апреле подорожала на 0,5%, до $68,89 за баррель. В среду завершились торги мартовским контрактом - на отметке $69,05 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подорожала на $0,13 (0,20%) - до $64,86 за баррель. К концу сессии 31 января котировка фьючерса на WTI повысилась на $0,23 (0,4%), до $64,73 за баррель.

По итогам прошлого месяца Brent прибавила 3,3%, а WTI подскочила на 7,1%. Для североамериканской нефти январь оказался самым удачным за пять лет.

Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 января, выросли на 6,776 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали недельное повышение запасов на 325 тыс. баррелей, тогда как Price Futures Group ожидала роста на 2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 2,224 млн баррелей. На фоне этого сокращения аналитики прогнозируют дальнейшее сужение спреда цен на Brent и WTI.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели сократились на 1,98 млн баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 1,1 млн баррелей и снижение на 1,5 млн баррелей для дистиллятов.

Добыча нефти в США выросла на 41 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,919 млн б/с - нового рекорда для еженедельных данных. В отдельном отчете Минэнерго США зафиксировало рост нефтедобычи в стране в ноябре до более чем 10 млн б/с впервые за четыре десятилетия.

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