США удовлетворены прогрессом в реализации ЮГК – Госдеп (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - США удовлетворены прогрессом в реализации проекта "Южный газовый коридор".

Об этом сказала исполняющая обязанности координатора и спецпосланника Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Сью Саарнио в четверг на пресс-конференции по итогам четвертой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

«Мы всегда поддерживали усилия Европы по обеспечению энергетической безопасности. Усилия Европы по диверсификации источников энергоснабжения имеют решающее значение для обеспечения существования сильной Европы. Сильная Европа - хороший партнер для США в борьбе с вызовами, стоящими перед нами. Мы очень рады услышать сегодняшние доклады о прогрессе в реализации проекта «Южный газовый коридор», а также проектов строительства интерконнекторов в Европу», - сказала она.

Саарнио отметила, что реализация этих проектов усилит безопасность Европы и она станет сильным партнером США.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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