"Южный газовый коридор" укрепит роль Азербайджана в мире как поставщика энергоресурсов

20 марта 2018 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта «Южный газовый коридор» внесет вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана, а также укрепит роль страны как поставщика энергоресурсов.

Об этом сказал Trend председатель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики, бывший глава Госнефтекомпании Азербайджана Сабит Багиров.

"Для Азербайджана значимость проекта, прежде всего, в ожидаемых доходах от продажи газа. Процесс добычи и транспортировки топлива также важен с точки зрения обеспечения занятости граждан страны и других позитивных эффектов на реальный сектор экономики, банковскую систему и т.д.", - сказал Багиров, добавив, что проект также имеет значение с точки зрения геополитических интересов Азербайджана.

В свою очередь, для Грузии и Турции проект означает транзитные доходы и повышение уровня энергобезопасности. Что касается стран Южной Европы, то, как отметил собеседник агентства, они с реализацией проекта "Южный газовый коридор" обеспечат диверсификацию импорта энергоресурсов, а значит и повышение уровня своей энергобезопасности.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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