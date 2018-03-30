Секута: Имеется потенциал для более активного участия компаний США в энергосекторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Существует потенциал для более активного участия американских компаний в энергетическом секторе Азербайджана.

Об этом сказал в интервью The Voice of America посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«В настоящее время некоторые американские компании участвуют в энергетическом секторе Азербайджана. Я думаю, что основные факторы, привлекающие нас к взаимодействию с Азербайджаном уже более двух десятилетий, это потенциал Азербайджана как поставщика энергоресурсов, а также геостратегические и геополитические реалии, обеспечивающие беспрепятственную поставку нефти и газа из Азербайджана», - сказал посланник.

Секута отметил, что потенциал Азербайджана по добыче нефти и газа и надежной транспортировки энергоресурсов на мировые рынки, является важным вкладом в европейскую и глобальную энергетическую безопасность, а также в общую мировую безопасность.

Среди значимых событий в энергосекторе Азербайджана он особо отметил продление соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, в котором также участвуют и американские компании.

Более того, Секута отметил, что достигнут значительный прогресс в реализации проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Дипломат отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс также имеет большое значение, так как делает регион Центральной Азии более досягаемым.

«Я также вижу потенциал для более активного участия американских компаний в энергетическом секторе, в частности, с точки зрения внедрения новых американских технологий для содействия увеличению добычи нефти и газа в Азербайджане», - добавил Секута.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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