SOCAR восстанавливает нормальный режим работы на морских объектах

31 марта 2018 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работники госкомпании SOCAR, эвакуированные накануне с морских объектов на Каспии из-за объявленного штормового предупреждения, постепенно возвращаются на свои рабочие места, сообщил Trend в пятницу глава по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, с 12:00 31 марта нормальный режим работы на морских объектах госкомпании начал постепенно восстанавливаться.

"Для возвращения нефтяников на платформы были предприняты все необходимые меры. В настоящее время нефтяники продолжают свою работу в нормальном режиме", - сообщил Ахмедов.

Напомним, что накануне SOCAR усилила меры безопасности в связи с сильным ветром, скорость которого в открытом море временами превышала 30 метров в секунду. С морских объектов были эвакуированы более 1 000 нефтяников. Была максимально ограничена работа на открытом воздухе и передвижение транспорта и сотрудников по эстакадам и производственным площадкам платформ, даны указания по приведению в безопасное состояние построек и установок, организовано дежурство. На морских нефтегазодобывающих объектах было оставлено лишь минимально необходимое количество дежурных.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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