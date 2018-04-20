Инфраструктура «Центра ядерных исследований» Азербайджана получила высокую оценку МАГАТЭ (ФОТО)

20 апреля 2018 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Созданная в ЗАО «Центр ядерных исследований» стерилизационная установка получила высокую оценку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал Trend в пятницу председатель ЗАО Адиль Гарибов.

По словам Гарибова, накануне проект был представлен генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано, который детально ознакомился с работами, проводимыми в ЗАО в этой и других областях.

На встрече участвовали представители министерства транспорта, связи и высоких технологий, министерства по чрезвычайным ситуациям и министерства иностранных дел Азербайджана.

«Амано обсудил деловые вопросы и вопросы, вызывающие взаимный интерес, отметив важность и плодотворность проведенной встречи с участием всех сторон. Прошедшая встреча не была сложной для нас, так как стратегические связи Азербайджана с МАГАТЭ и вопросы дальнейшего сотрудничества сторон были обсуждены ранее, и мы знали, в каких рамках будет проведена встреча», - сказал Гарибов.

По словам Гарибова, гендиректор международного агентства детально ознакомился с деятельностью лабораторий ЗАО и с этапами проектов, реализуемых Центром совместно с МАГАТЭ.

«Одной из совместных работ реализуемых центром с МАГАТЭ является проект расширения радиационных технологий в Азербайджане. Речь идет о проекте создания в стране стерилизационного центра гамма излучения. Во время встречи этот проект был детально представлен руководству МАГАТЭ. Работа установки и высокая степень профессионализма специалистов ЗАО была продемонстрирована Амано, и это, по словам гендиректора МАГАТЭ, превзошло все его ожидания, и он остался доволен деятельностью Центра в этой области. Амано отметил, что приложит все необходимые усилия для того, чтобы необходимые для функционирования установки изотопы были доставлены в Азербайджан», - сказал Гарибов.

Правительство Азербайджана дало разрешение на импорт и транспортировку в страну изотопов в середине 2017 года. Часть изотопов, согласно утвержденной дорожной карте, будет поставлена в Азербайджан из Венгрии, а часть - из России. После доставки изотопов в страну потребуется примерно три недели для их загрузки в установку, после чего она будет введена в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, стерилизационная установка, лаборатория и вся необходимая инфраструктура полностью готовы к эксплуатации. Установка расположена в поселке Гобу (20 километров от Баку) на участке, находящемся на балансе ЗАО «Центр ядерных исследований».

Стерилизационная установка позволяет применить метод гамма-облучения для уничтожения микроорганизмов, что, в свою очередь, увеличивает сроки хранения сельхозпродукции (зерна, мясопродуктов, сухофруктов, картофеля и т.д.), а также медицинских препаратов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
Ядерная программа 5 марта 15:30
Специалисты "Центра ядерных исследований" Азербайджана продолжат обучение в России
ИКТ 23 февраля 16:17
Иран уведомил МАГАТЭ о намерении создавать атомные силовые установки для кораблей - СМИ
Политика 23 февраля 00:49
В Азербайджане может быть построен DATA-центр для ядерных исследований
ИКТ 17 февраля 12:10
Азербайджанские специалисты пройдут подготовку в исследовательских центрах по ядерной физике в Германии
ИКТ 17 февраля 10:50
Запуск стерилизационной установки в Азербайджане отсрочен
ИКТ 16 февраля 16:04
Сколько требуется для закрытия Мецаморской АЭС?
Общество 17 января 20:30
Проведена предварительная оценка строительства исследовательского реактора в Азербайджане
ИКТ 18 декабря 2017 17:33
Азербайджану потребуется еще один месяц для получения изотопов
ИКТ 18 декабря 2017 16:56
Иран выполняет все условия ядерного соглашения - МАГАТЭ
Иран 23 ноября 2017 14:22
Беларусь рассчитывает на успешные результаты предстоящих миссий МАГАТЭ
Беларусь 3 ноября 2017 17:45
МАГАТЭ положительно оценило работу ОАЭ в атомной сфере
В мире 1 ноября 2017 13:44
Азербайджан вновь перенес срок запуска стерилизационной установки
ИКТ 1 ноября 2017 12:25
Азербайджан не скоро получит статус ассоциативного члена в CERN
ИКТ 31 октября 2017 16:36
Азербайджан готовит предложения по строительству исследовательского реактора
ИКТ 31 октября 2017 15:09
Россия поддержит развитие кадрового потенциала Азербайджана в сфере ядерной физики
ИКТ 31 октября 2017 14:28
Эр-Рияд обратился к МАГАТЭ для проверки к внедрению ядерной энергетики
Арабские страны 30 октября 2017 19:13
Глава МАГАТЭ подтвердил выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
Ядерная программа 29 октября 2017 14:36