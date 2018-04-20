Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Джидде

20 апреля 2018 11:41 (UTC+04:00)

Восьмое заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Джидде. Министры обсудят ход исполнения сделки по сокращению добычи нефти и ситуацию на рынке, передает ТАСС.

Беседуя с журналистами перед началом заседания, Новак не исключил, что на предстоящей в июне встрече альянс может рассмотреть вопрос об уменьшении объемов сокращения добычи в 2018 году исходя из того, что рынок ребалансируется быстрыми темпами. За три прошедших месяца запасы развитых стран сократились, по его словам, на 90 млн баррелей и сейчас превышают средний за пять лет уровень лишь на 12 млн баррелей.

Обычно заседание комитета в закрытом режиме длится не менее двух часов. По его окончании министры проведут пресс-конференцию.

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