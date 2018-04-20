Цена нефтяной корзины ОПЕК выросла

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 19 апреля составила 70,96 доллара за баррель, что на 1,57 доллара больше по сравнению с показателем среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в пятницу коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По состоянию на 15:59 пятницы, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,81 процента - до 73,18 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI понижалась на 0,83 процента - до 67,76 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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