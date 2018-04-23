Армения игнорирует предложения МАГАТЭ по закрытию Мецаморской АЭС, несмотря на угрозу всему региону

БАКУ /Trend/ - Армения не придает значения предложениям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) касательно закрытия Мецаморской АЭС, сказал Trend председатель ЗАО «Центр ядерных исследований» Адиль Гарибов.

По словам Гарибова, ранее МАГАТЭ после катастрофы на "Фукусиме" направило всем странам предложения о закрытии всех реакторов, срок эксплуатации которых завершился.

«Работа АЭС должна соответствовать местным условиям, необходимо выработать сценарии в случае возникновении каких-либо катаклизмов. К сожалению, документ первой значимости в этой сфере зависит от решения каждого государства. Как известно, в 2015 году кабмин Армении издал распоряжение о продлении срока эксплуатации АЭС, и оно было направлено МАГАТЭ. Поэтому у агентства нет юридических прав оспорить это решение. МАГАТЭ может лишь предлагать. И такие предложения есть, однако Армения не придает им значения», - сказал Гарибов.

Армения, по его мнению, никогда не пойдет на закрытие Мецаморской АЭС, так как она является стратегическим объектом и источником энергии. Кроме того, имея АЭС, Армения получает статус ядерной страны, что может быть использовано ею в конфликтных ситуациях.

«Кроме того, Армения обладает технологиями обращения с ядерными и радиоактивными материалами, их хранения и транспортировки. Это стратегическая цель Армении, и она никогда не откажется от имеющихся технологий. Мало того, сейчас Армения совместно с Россией планируют построить новую АЭС в 1060 мегаватт», - сказал Гарибов.

Азербайджан, по мнению Гарибова, должен продолжать информировать мировое сообщество о том, что Мецаморская АЭС представляет угрозу для региона.

«Очень важно, что наши исполнительные органы на всех международных встречах поднимают этот вопрос. Последует ли реакция Армении, остается под вопросом, если учесть, что эта страна не выполняет резолюции ООН», - сказал Гарибов.

Мецаморская АЭС была построена в Армении в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако в 1995 году, несмотря на международные протесты, деятельность станции была возобновлена, более того, был запущен второй реактор. По мнению экологов и ученых всего региона, сейсмоактивность данного района превращает эксплуатацию атомной станции в Мецаморе в крайне опасное предприятие, даже в случае строительства реактора нового образца.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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