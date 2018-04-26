Азербайджан, РФ и Иран создают рабочую группу по объединению энергосистем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Россия и Иран создадут рабочую группу по объединению энергосистем трех стран, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана, распространенном в четверг.

Этот вопрос обсуждался на трехсторонней встрече заместителей министров энергетики в Баку.

Рабочая группа будет состоять из 18 человек (по шесть человек от каждой страны). Первая встреча группы пройдет в июле в Москве. Также группа должна подготовить технические задания технико-экономического обоснования объединения электроэнергетических систем трех стран и проект соглашения о совместной разработке технико-экономического обоснования.

Замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов в ходе встречи отметил, что нынешние возможности трех стран в сфере экспорта энергии создают условия для формирования энергетического коридора "Север-Юг".

В свою очередь, замминистра энергетики Ирана Хумаюн Хайери отметил заинтересованность Исламской республики в реализации и завершении процесса объединения энергосистемы страны с Россией и Азербайджаном. По его словам, все три страны обладают благоприятными возможностями для энергообмена.

Замминистра энергетики России Анатолий Янковский также высоко оценил существующее сотрудничество в сфере электроэнергетики и отметил важность конкретных шагов для того, чтобы это сотрудничество охватило все три страны.

Объединение энергосистем трех стран создаст возможность для расширения экспортно-импортных операций. Азербайджан усилит свои позиции в качестве экспортера и транзитера электроэнергии.

Меморандум о взаимопонимании об обмене электроэнергией между Ираном и Азербайджаном был подписан в декабре 2015 года.

(Авторы: Азад Гасанли, Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттеры: @AzadHasanli, @Anvar_Mammadov

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