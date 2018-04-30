Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 23-27 апреля

30 апреля 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (23-27 апреля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемую на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 75,53 доллара за баррель, что на 1,12 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 76,25 доллара за баррель, минимальная – 75 долларов за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 70,33 доллара за баррель, что на 1,04 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период с 23 по 27 апреля составила 71,05 доллара за баррель, минимальная - 69,83 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 74,56 доллара за баррель, что на 1,34 доллара больше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 75,26 доллара за баррель, минимальная - 73,99 доллара за баррель.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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