Министр энергетики Азербайджана отправился в Иран

6 мая 2018 11:33 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принимает участие в XXIII Международной выставке нефти, газа и нефтехимии Ирана (Iran Oil Show-2018), передает собкор Trend.

Ожидается, что Шахбазов в рамках визита проведет встречу с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Экспоненты из 38 стран представляют более 4000 иранских и зарубежных международных компаний на выставке Iran Oil Show-2018.

Среди участников - компании из Азербайджана, Германии, Украины, Бельгии, Франции, Гонконга, Индии, Италии, ОАЭ, Австрии, Малайзии, Китая, Канады, Нидерландов, Польши, Венесуэлы, Южной Кореи, России, Испании, Турции, Великобритании, Норвегии, Бразилии, Румынии, Финляндии, Японии, Новой Зеландии, Тайваня, Индонезии, Швейцарии, Монако, Австралии, Швеции, Сингапура, Португалии, Болгарии и США (участвуют через свои европейские агентства).

Четырехдневную выставку спонсирует министерство нефти Ирана и его дочерняя компания - Национальная иранская нефтяная компания.

Тематика выставки: разработка и изучение месторождений; геофизическое оборудование и технологии; оборудование и технологии; оборудование и технологии для бурения; оборудование для добычи нефти и газа; тяжелая техника: трубы и трубопроводы; транспортировка нефтепродуктов; выработка энергии; нефтехимические технологии; сервисное обслуживание; трубопроводная арматура, компрессоры; технологии безопасности; сварочное оборудование; переработка отходов.

(Автор: Камьяр Эгбалнежад. Текст: Рауф Гулиев)

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Azernews Newspaper
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