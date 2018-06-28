TAP завершил работы по 19 пересечениям через реки в Албании

28 июня 2018 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривавшего транспортировку азербайджанского газа в Европу завершил работы по 19 пересечениям через реки в Албании, говорится в сообщении, размещенном на сайте консорциума.

Трубопровод проходит под руслами рек на глубинах до 15 метров, что позволяет избежать воздействия на фауну и флору долин, отмечается в сообщении.

«Консорциум TAP использовал технологию микро-туннелирования для пяти самых длинных и сложных пересечений через реку Осуми в Албании. Были также пробурены подземные туннели для того, чтобы трубопровод пересекал менее сложные реки и небольшие каналы, не оказывая никакого влияния на речной поток или экосистему», - говорится в сообщении консорциума.

Что касается всего процесса строительства трубопровода, в сообщении отмечается, что TAP применяет самые высокие международные стандарты и использует самые современные технологии для пересечения рек.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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Azernews Newspaper
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