SOCAR Trading переориентируется на продажу СПГ

18 июля 2018 20:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR переориентирует деятельность своей торговой компании - SOCAR Trading - на продажу сжиженного природного газа (СПГ) и продукции нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника агентства, SOCAR Trading планирует прекратить продажу флотского мазута. Одна из причин этого в том, что Международная морская организация в 2020 году хочет запретить судам использовать топливо с содержанием серы свыше 0,5 процента [в настоящее время этот показатель составляет 3,5 процента]. Исключение составляют суда с оборудования для очистки выбросов серы.

Ожидается, что в связи с этим резко упадет спрос на мазут.

В то же время растет спрос на СПГ. По мере того как рынок постепенно становится более ликвидным, компании активнее расширяют подразделения, которые занимаются СПГ, и инвестируют в соответствующую инфраструктуру.

Как отметил источник Reuters, SOCAR планирует увеличить численность своих сотрудников в Лондоне, в том числе с привлечением большего числа специалистов по СПГ.

SOCAR Trading, со штаб-квартирой в Женеве, была создана в конце 2007 года госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Африки, Азии и Америки.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пятнадцать выпускников БВШН приняты на работу в Трест комплексных буровых работ SOCAR
Энергетика 12:02
Российская ГК опровергла информацию о продаже пакета акций азербайджанской госкомпании SOCAR
Энергетика 16 июля 17:34
Wood Mackenzie: Ожидаемый приход KNOC и SOCAR в Узбекистан способствует развитию геологоразведки в стране (Эксклюзив)
Энергетика 16 июля 16:48
Обнародованы сроки поставки SOCAR дизтоплива в Украину
Энергетика 16 июля 15:53
Завод SOCAR закупает гранулированный карбамид
Тендеры 16 июля 12:17
Выпускники БВШН – сотрудники карбамидного завода SOCAR
Общество 16 июля 11:22
Лента новостей
Ryanair из-за забастовки пилотов отменит 600 рейсов
Другие страны 21:05
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга
Политика 21:03
Фуад Алескеров: Азербайджан стремится урегулировать нагорно-карабахский конфликт на основе норм и принципов международного права
Политика 20:37
Эльхан Алескеров: Агентство Trend не намерено останавливаться на достигнутом (ФОТО)
Общество 20:00
В Азербайджане выросло производство дизельного топлива
Энергетика 19:57
СМИ: ОПЕК разработает план на случай принятия в США закона против нефтяных картелей
Энергетика 19:31
Mastercard получила патент на технологию привязки счета к криптовалюте
Бизнес 19:30
В I полугодии Азербайджан незначительно увеличил производство электроэнергии
Энергетика 19:22
МИД КНР: Китай и Россия не являются соперниками в Центральной Азии
Китай 19:19