Азербайджан является ценным партнером МЭА - Фатих Бирол (Эксклюзив)

20 июля 2018 18:55 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Производство табака в Азербайджане может увеличиться к концу 2018 г. (Эксклюзив)
Бизнес 19:15
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 19:03
Азербайджан является стабильной страной, где царит безопасность - Фикрет Садыхов
Политика 18:18
Jerusalem Post: НАТО и ЕС должны внести вклад в процесс модернизации Азербайджана
Политика 15:31
В Турции незначительно сократилось число зарегистрированных азербайджанских компаний
Экономика 15:21
Минэнерго Азербайджана о создании новой организации в рамках формата ОПЕК+
Энергетика 15:06
Лента новостей
Путин обсудил с Меркель международные проблемы
Россия 19:25
В Азербайджане откроется крупный завод по производству гранита и искусственного мрамора (ФОТО)
Бизнес 19:19
Выпускники Гарварда показали в Баку как заработать миллиард (ФОТО)
Интересное 19:16
Производство табака в Азербайджане может увеличиться к концу 2018 г. (Эксклюзив)
Бизнес 19:15
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля бельгийцев Филиппа
Политика 19:14
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 19:03
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Россия 18:38
Турция и Нидерланды возобновили дипломатические отношения
Турция 18:19
Азербайджан является стабильной страной, где царит безопасность - Фикрет Садыхов
Политика 18:18