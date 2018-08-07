Самое время стать частью положительных изменений в Узбекистане - Halliburton

БАКУ /Trend/ - Американская компания Halliburton и узбекское АО «Узбекнефтегаз» могут начать совместную реализацию проектов на зарубежных нефтегазовых рынках, говорится во вторник в сообщении узбекской компании.

Соответствующая договорённость была достигнута в рамках встречи заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Алишера Султанова с президентом компании Halliburton по восточному полушарию Джоном Рейни.

Президент компании Halliburton отметил, что внимательно следит за изменениями в экономической и политической сферах Узбекистана. При этом он подчеркнул давнее намерение компании выйти на рынок Узбекистана, и отметил, что сегодня, на его взгляд, самое подходящее время стать частью положительных изменений, происходящих в стране.

В ходе встречи сторонами были обсуждены перспективные направления сотрудничества, по итогам которых компания Halliburton откроет постоянный офис в Узбекистане и стороны продолжат работу по определению схемы взаимодействия по увеличению добычи жидких углеводородов из низкодебитных скважин.

В конце встречи Джон Рейни подчеркнул, что компания заинтересована не просто в поставках оборудования, а в налаживании долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с полноценным присутствием компании в Узбекистане. С этой целью Рейни планирует привлечь к сотрудничеству с АО «Узбекнефтегаз» лучших специалистов компании.

Halliburton – американская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире, оказывающих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли. Компания предоставляет свои услуги в более чем 80 странах по всему миру, а в её состав входят сотни дочерних и зависимых обществ, подразделений и филиалов.

Штаб-квартиры Halliburton находятся в Дубае и Хьюстоне. Штат Halliburton насчитывает около 70 тысяч сотрудников по всему миру.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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