Минэкономразвития РФ: Санкции США против Ирана сдерживают цены на нефть от обвала

11 сентября 2018 15:29 (UTC+04:00)

Санкции США в отношении Ирана и планы по обнулению его экспорта сдерживают нефтяные котировки от обвала, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

"Просто если посмотрите, мы и год назад закладывали снижение нефтяных цен, в части, которая касается мирового экономического роста, наши ожидания по резкому замедлению тех экономик, где большие дефициты текущего счета. Это именно те экономики, которые сейчас лихорадит. Вот Турция, Аргентина, Бразилия, Индия, ЮАР — пять стран, которые имеют высокий дефицит текущего счета, который усугубляется более высокими ценами на нефть для них. Понятно, что это будет иметь обратный эффект на нефтяные котировки", — сказал Орешкин в интервью радиостанции "Бизнес ФМ" в рамках ВЭФ.

"Опять же снижению возможному динамики спроса со стороны этих стран сейчас противостоят американские санкции против Ирана, и планы США довести поставки Ирана на экспорт до нуля, что создаст большой дефицит нефти на рынке и даже в условиях замедления экономического роста будет означать высокие котировки", — добавил глава МЭР.

По его словам, министерство уже заложило в макропрогроз вероятность существенного падения цен на нефть. "Это (падение цен на нефть) как раз то, что у нас заложено в прогнозе. У нас заложено снижение цен на нефть в среднесрочной перспективе ближе к уровню в 60 долларов за баррель, сейчас это 78, то есть довольно серьезное снижение… Все-таки это 20%", — сказал Орешкин.

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