Обнародованы прогнозы по нефтедобыче в Казахстане

14 сентября 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объем добычи нефти в Казахстане увеличится с 88 миллионов тонн в 2019 году до 99 миллионов тонн в 2023 году.

Об этом заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, озвучивая прогноз социально-экономического развития республики на ближайшие 3 года в Мажилисе, передает МИА «Казинформ».

«Основными силами роста станут перерабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс, строительная индустрия, транспортно-логистическая сфера, а также сервисная экономика», - сказал Тимур Сулейменов.

Глава министерства нацэкономики уточнил, что по прогнозам, обрабатывающая промышленность вырастет на 4,4 процента, горно-добывающая промышленность - на 3 процента.

«Устойчивый темп сохранится в сельском хозяйстве - 6,4 процента, строительной отрасли - 4,2 процента, торговле - 4,6 процента. Объем добычи нефти увеличится с 88 миллионов тонн в 2019 году до 99 миллионов тонн - в 2023 году», - отметил Тимур Сулейменов.

Министр добавил, что объем экспорта составит 55,6 миллиарда долларов в 2019 году с увеличением до 68,5 миллиарда долларов - в 2023 году, импорт вырастет с 34,8 миллиарда долларов в 2019 году до 41,9 миллиарда долларов - в 2023 году.

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