В Узбекистане могут быть введены нормы потребления энергоносителей

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2019 года в Узбекистане в экспериментальном порядке планируется ввести нормы потребления электроэнергии и газа, сообщили узбекские СМИ со ссылкой на проект постановления правительства, который был опубликован в социальных сетях

Реализация пилотного проекта начнётся с Юнусабадского района Ташкента.

Базовая норма потребления электроэнергии составит 300 киловатт/час в месяц, газа – 1 000 кубометров в месяц для частных домов в период отопительного сезона и 250 кубов в месяц в других случаях. При превышении базовой нормы оплата за дополнительный объём будет осуществляться по коэффициенту 1,2.

По итогам пилотного проекта министерства финансов и экономики, «Узбекэнерго» и «Узбекнефтегаз» должны будут до 1 июля 2019 года подготовить предложения по дальнейшему применению базовых норм по всей республике.

Стоит отметить, что официальные лица пока не подтвердили достоверность наличия проекта этого документа.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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