Минэнерго Азербайджана и BP будут сотрудничать в сфере развития гидроэнергетики в стране

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и компания BP будут сотрудничать в области развития гидроэнергетики в Азербайджане.

Письмо о намерениях подписали сегодня в Баку замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев и вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Документ предусматривает оказание поддержки усовершенствованию показателей выработки электроэнергии малыми гидроэлектростанциями в Азербайджане. Одна из ведущих консалтинговых компаний “SNC-Lavalin's Atkins” проведет оценку имеющихся гидроэлектростанций, а также территорий для постройки новых малых ГЭС. К работам будут привлечены зарубежные специалисты.

"Мы надеемся, что этот документ позволит использовать успешный опыт сотрудничества в нефтегазовом секторе в области возобновляемых источников энергии и поможет достичь цели увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны", - отметил на церемонии подписания Самир Велиев.

"Проект соответствует нашей инициативе поддержки развития потенциала страны в рамках социальных инвестиций", - отметил в свою очередь Бахтияр Асланбейли.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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