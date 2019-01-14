SOCAR огласила планируемый объем инвестиций в нефтехимический комплекс в Турции

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная стоимость совместного проекта азербайджанской госкомпании SOCAR и BP по строительству нефтехимического комплекса в Турции составит примерно 1,5-2 миллиарда долларов.

Об этом сказал в понедельник турецким СМИ генеральный директор SOCAR Turkey Enerji Заур Гахраманов.

По его словам, начало строительства нового нефтехимического комплекса SOCAR в Турции запланировано на вторую половину 2019 года.

«Мы ожидаем, что предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2022 года», - сказал он.

Отметим, что ранее SOCAR Turkey и британская компания BP подписали соглашение об оценке планов по созданию совместного предприятия для строительства и управления нефтехимическим комплексом в Турции. Предприятие будет создано в Специальной промышленной зоне на полуострове Алиага, где сейчас также действуют принадлежащие SOCAR Turkey нефтеперерабатывающий завод STAR и нефтехимический комплекс Petkim.

Ежегодно новый комплекс будет производить 1,25 миллиона тонн очищенной терефталевой кислоты, 840 тысяч тонн параксилола и 340 тысяч тонн бензола.

Отметим, что в SOCAR Turkey до сегодняшнего дня инвестировала в экономику Турции свыше 14 миллиардов долларов. Штат сотрудников компании в Турции составляет пять тысяч человек, а экспортный потенциал достигает трех миллиардов долларов.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.