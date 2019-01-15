TAP обеспечит Италию новым источником газа и повысит ее энергобезопасность – консорциум

15 января 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) обеспечит Италию новым источником газа и повысит ее энергобезопасность, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение консорциума TAP AG.

«Италия является страной с высокими рисками с точки зрения энергетической безопасности: энергоресурсы поступают от ограниченного количества стран-поставщиков, и некоторые долгосрочные контракты по поставкам газа в Италию истекают к 2020 году, сроки пересмотра, которых еще не определены», - отмечают в консорциуме.

Согласно сообщению, более 90 процентов потребностей Италии в газе обеспечивается из-за рубежа по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа (СПГ).

«TAP повысит уровень энергетической безопасности Италии, увеличит источники поставок, усилит конкуренцию, способствуя снижению цен для населения и предприятий», - сказали в TAP AG.

В то же время, согласно сообщению консорциума, TAP использует самые современные технологии для минимизации воздействия на окружающую среду.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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