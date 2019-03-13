Репортаж с "родины нефтедобычи": "Россия 24" посвятил сюжет предстоящему заседанию ОПЕК в Баку (ВИДЕО)

13 марта 2019 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Телеканал «Россия 24» посвятил сюжет предстоящему заседанию Мониторингового комитета ОПЕК, который пройдет в Баку 18 марта, сообщает в среду Trend

В репортаже под названием «Бакинский баррель» рассказали о работах по модернизации и реконструкции НПЗ имени Гейдара Алиева, деятельности SOCAR Trading, сотрудничеству с российскими энергетическими компаниями и вопросам, которые будут обсуждены на заседании Мониторингового комитета ОПЕК в Баку.

Было отмечено, что Азербайджан практически является родиной добычи «черного золота».

«В 1846 году впервые в мире нефть добыли из буровой скважины именно в Баку. Еще в начале 20 века Азербайджан стал крупнейшим производителем нефти», - отмечается в сюжете.

Особое внимание также было уделено роли азербайджанской нефти в победе во Второй мировой войне. В частности, отмечается, что именно Азербайджан добывал львиную долю нефти в СССР, что стало настоящей гарантией победы во Второй мировой войне.

В рамках репортажа были показаны интервью с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, вице-президентом SOCAR по маркетингу и инвестициям Эльшадом Насировым, главой управления SOCAR по маркетингу и экономическим операциям Аднаном Ахмедзаде, главой российского ЛУКойла Вагитом Алекперовым.

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