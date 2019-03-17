Азербайджан и Россия обсудили возможность поставки российской нефти на НПЗ STAR (ФОТО)

17 марта 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия обсудили возможность поставки российской нефти на нефтеперерабатывающий завод STAR в Турции, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Этот вопрос обсудили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с находящимся в Баку министром энергетики России Александром Новаком.

Встреча состоялась в преддверии заседания Мониторингового комитета министров ОПЕК и стран, не входящих в картель, которое состоится в Баку 18 марта.

Стороны обсудили мероприятия по сохранению стабильности на глобальном нефтяном рынке в рамках ОПЕК+, состояние реализации декабрьского соглашения, азербайджано-российское энергетическое сотрудничество.

Министр Новак проинформировал о мероприятиях по сокращению добычи нефти в России. По его словам, для определения последующих шагов на глобальном нефтяном рынке было бы целесообразным провести в мае обсуждения.

Министр Шахбазов, говоря о тенденциях развития рынка нефти, подчеркнул важность продолжения сотрудничества для сохранения ценовой стабильности.

Азербайджан и Россия также обсудили координацию энергетической системы Азербайджан-Россия-Иран, транспортировку нефти в Россию, проект "Турецкий поток" и другие вопросы. Стороны согласились подписать меморандум взаимопонимания для укрепления и дальнейшего развития сотрудничества.

(Автор: Азад Гасанли)

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