Окончательное инвестрешение по SOCAR GPC будет принято до конца года

22 апреля 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Окончательное инвестиционное решение по заводу SOCAR GPC будет принято в четвертом квартале 2019 года.

Об этом, как передает Trend, сказал в понедельник финансовый директор SOCAR Polymer Рауф Гулиев на IV международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

По его словам, строительные работы начнутся в первом квартале 2020 года, а комплекс будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

В рамках проекта GPC планируются создание в 15 километрах от Баку газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, мощность которого составит около 10 миллиардов кубометров газа в год (эти заводы станут крупнейшими предприятиями в мире в данном сегменте), строительство работающей на газе этиленовой установки пиролиза мощностью 610 тысяч тонн, пропиленовой установки мощностью 130 тысяч тонн и полиэтиленовой установки мощностью 600 тысяч тонн, установок Бутен-1 и Гексен-1, создание общезаводского хозяйства и энергетического центра тепла.

Проведение инженерно-конструкторских и строительных работ в рамках проекта SOCAR GPC предусмотрено со стороны компании HQC, обладающей большим опытом в сфере проектирования, закупок и строительства проектов, при поддержке азербайджанских компаний на основе проектов, подготовленных ведущими лицензиарами мира.

Стоимость проекта, по первоначальным оценкам, составляет приблизительно четыре миллиарда долларов. Нидерландский ING Bank, Государственный банк развития Китая и российский "Газпромбанк" выступают финансовыми консультантами SOCAR GPC. Американская Vinson & Elkins является юридическим консультантом на международном уровне, а фирма PSG привлечена в качестве юридического консультанта в Азербайджане.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Замгендиректора АМИ Trend Эльхан Алескеров примет участие в конференции по безопасности в Москве
Политика 15:22
Болгарская BPI Co. и Бакинский порт обсудят текущее состояние транспорта и логистики в Каспийском регионе
Бизнес 14:36
В бутике GLAMPIRE Time Pieces прошло мероприятие "Образование в сфере люксового гостеприимства" (ФОТО)
Бизнес 14:36
Международный банк Азербайджана начал выплату компенсаций
Финансы 14:28
Минфин Азербайджана огласил объем первого транша для компенсаций по проблемным кредитам
Финансы 13:30
Текущие цены на нефть являются удовлетворительными - азербайджанский министр
Энергетика 13:13
Лента новостей
Болиды Гран-при Азербайджана Формулы 1 доставлены в Баку
Общество 15:47
Агшин Абдуллаев выступит в Баку с сольным концертом
Культура 15:46
Турецкая разведка провела спецоперацию на севере Ирака
Турция 15:42
На восточное побережье Испании обрушились проливные дожди
В мире 15:39
Любовь по-азербайджански отпетого бунтаря и отличницы - до и после… (ВИДЕО,ФОТО)
Интересное 15:37
Представители Общественного объединения “Региональное развитие” посетили ребенка, покусанного собакой
Общество 15:31
В Японии появилась самая массивная в мире золотая ванна
В мире 15:25
Замгендиректора АМИ Trend Эльхан Алескеров примет участие в конференции по безопасности в Москве
Политика 15:22
Казахстан и Республика Корея подписали документы на $3,5 млрд
Бизнес 15:14