Азербайджанская нефть подорожала

14 июня 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 13 июня составила 63,82 доллара за баррель, что на 0,62 доллара больше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 63,04 доллара за баррель, что на 0,6 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 58,75 доллара за баррель, что аналогично предыдущему показателю.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 июня составила 62,87 доллара за баррель, что на 0,51 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на 14 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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