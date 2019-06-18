Когда Сербия получит доступ к азербайджанскому газу?

18 июня 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Болгария-Сербия, посредством которого Сербия сможет получать азербайджанский газ, должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.

Это подтвердили министры энергетики Болгарии и Сербии - Теменужка Петкова и Александр Антич, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики Болгарии.

Стороны отметили, что строительство недостающей инфраструктуры является ключевым условием обеспечения энергетической безопасности и конкуренции в сфере поставок газа для региона Юго-Восточной Европы.

Петкова проинформировала своего сербского коллегу о развитии проекта Интерконнектор Греция-Болгария (IGB).

Цель состоит в том, чтобы ввести IGB в эксплуатацию в 2020 году, чтобы обеспечить контрактную поставку одного миллиарда кубометров газа в год в рамках второй фазы разработки азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" в Болгарию, говорится в сообщении министерства.

Отметим, что интерконнектор Болгария - Сербия впервые свяжет газовые системы Болгарии и Сербии.

Данный интерконнектор позволит ежегодно транспортировать от одного до 1,8 миллиарда кубометров природного газа из Болгарии в Сербию и 0,15 миллиарда кубометров из Сербии в Болгарию.

Новый газопровод обеспечит новый маршрут поставок из Болгарии не только в Сербию, но и в другие части региона Юго-Восточной Европы. Это позволит получить доступ к сжиженному природному газу из Греции, азербайджанскому газу из "Южного газового коридора", а также газ из черноморского региона и обеспечит улучшенную интеграцию этих источников во внутренний энергетический рынок ЕС.

Напомним, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Туркменистана в Азербайджане о перспективах двустороннего экономического сотрудничества
Бизнес 17 июня 14:37
Азербайджан налаживает экспортные связи в Восточной Европе
Бизнес 17 июня 13:03
В Баку может открыться магазин по продаже европейских промтоваров
Бизнес 17 июня 12:42
В школах Азербайджана появятся новые профильные классы
Общество 17 июня 09:01
Romgaz: IGB открывает возможности для поставок газа в Румынию через «Южный газовый коридор»
Энергетика 17 июня 07:00
Туристический поток из Азербайджана в Мексику за два года увеличился на 20% - посол
Общество 16 июня 19:58
Лента новостей
Число жертв землетрясения в Китае возросло до 12 (Обновлено)
Китай 08:28
"Друзья" спустя годы. Дженнифер Энистон поздравила Кортни Кокс с юбилеем
В мире 08:03
В Новой Зеландии мужчине дали почти два года тюрьмы за публикацию видео терактов в мечетях
Другие страны 07:44
Трамп: На следующей неделе начнется массовая депортация мигрантов
США 07:19
Футболист ПСЖ Неймар близок к возвращению в "Барселону"
Спорт 06:45
Boeing в первый день Ле-Бурже - 2019 не получил ни одного заказа на свою продукцию
В мире 06:21
13 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Турции
Турция 05:53
Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 05:26
Число пострадавших при стрельбе на параде в Торонто выросло до четырех (Обновлено)
Другие страны 04:45