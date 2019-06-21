Азербайджанская нефть подорожала

21 июня 2019 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 20 июня составила 65,71 доллара за баррель, что на 2,24 доллара выше цены, по состоянию на среду, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 64,98 доллара за баррель, что на 2,27 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 60,81 доллара за баррель, что на 2,2 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 июня составила 64,97 доллара за баррель, что на 2,37 доллара дороже предыдущего показателя.

Официальный курс на 21 июня составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цена нефти Brent на торгах в Лондоне превысила $65 за баррель
В мире 09:58
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 20 июня 15:46
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 19 июня 18:28
Баррель WTI подорожал почти на 4% на объявлении Трампа о встрече с Си Цзиньпином
Энергетика 19 июня 06:41
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 18 июня 11:32
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 10-13 июня
Энергетика 15 июня 14:45
Лента новостей
ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и UNEC будут сотрудничать в учебной и научной сфере (ФОТО)
Экономика 17:15
Комиссар Совета Европы по правам человека прокоментировала события в Тбилиси
Южный Кавказ 17:10
Узбекско-корейское СП приобретает запчасти
Тендеры 17:06
Концерт мировой джазовой дивы Дениз Кинг в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:04
ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик
Другие страны 16:59
Казахстан будет поставлять пищевую продукцию в Узбекистан
Бизнес 16:51
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане падают
Бизнес 16:50
Представитель парламентского большинства Грузии выражает готовность отказаться от мандата
Южный Кавказ 16:43
Азербайджанская команда с успехом выступила на Всемирных играх в России (ФОТО)
Спорт 16:41