Greenfields Petroleum назначила нового главного финансового директора

БАКУ /Trend/ - Американская компания Greenfields Petroleum Corporation, являющаяся оператором блока «Бахар-Гум Дениз» в Азербайджане посредством своей дочерней компании Bahar Energy Limited (BEL), объявила о назначении Санджая Сварупа главным финансовым директором и казначеем с первого июля 2019 года, передает Trend со ссылкой на информацию компании.

«Сваруп - дипломированный бухгалтер из Великобритании и Индии, базирующийся в Лондоне. Он также является генеральным директором SKS Business Services Limited, группы по бухгалтерскому учету и аудиту, которая специализируется на предоставлении функции внешнего финансирования для малых и средних компаний в различных секторах, которые не зарегистрированы в Великобритании и Канаде. Сваруп работал в отделе планирования подразделения разведки и добычи BP plc в их головном офисе в Лондоне», - сказали в компании.

Как заявили в компании, Хосе Перес-Белло, который занимал пост старшего вице-президента, главного финансового директора и казначея Greenfields с июня 2017 года и директора компании с 2018 года, уволился с этих должностей с 30 июня этого года.

Greenfields Petroleum также объявляет о переносе своей штаб-квартиры из Хьюстона (штат Техас), в местечко к северу от Хьюстона в Вудлендсе (штат Техас).

Напомним, что в 2009 году Bahar Energy и азербайджанская госкомпания SOCAR подписали контракт на разведку, реабилитацию, разработку и добычу на блоке морских месторождений «Бахар» и «Гум Дениз»

Месторождение «Бахар» разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.

Отметим, что 100 процентов акций операционной компании Bahar Energy Limited принадлежат американской Greenfields Petroleum.

Нефтяное месторождение «Гум Дениз» расположено к югу от Абшеронского полуострова, в 21 километре к югу от Баку, между островом Гум и газовым месторождением «Бахар».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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