Ровнаг Абдуллаев: участники стипендиальных программ SOCAR постоянно в центре внимания

БАКУ/Trend/ - До сегодняшнего дня, из числа победителей открытого конкурса на участие в стипендиальной программе Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, около 300 молодых людей заслужили возможность получить образование за рубежом, и более двух тысяч - внутри страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в поздравительном письме президента SOCAR Ровнага Абдуллаева участникам выпускной церемонии – 2019 Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Как отметил Абдуллаев, победители стипендиальных программ постоянно находятся в центре внимания компании.

«Для них создаются возможности внеконкурсного приема на работу и внеочередного обеспечения жильем в статусе молодого специалиста. В настоящее время в SOCAR на ответственных должностях работают 276 молодых людей из числа бывших участников зарубежной стипендиальной программы, и 212 выпускников внутренней», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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