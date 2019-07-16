11 членов ЕС в состоянии получать СПГ через терминалы - Шефчович

БАКУ/Trend/ - Одиннадцать стран-членов Европейского союза (ЕС) могут получать сжиженный природный газ (СПГ) через терминалы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в интервью ICIS вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович.

Шефчович отметил, что такие факторы, как растущий поток СПГ в мире, могут помочь государствам-членам, особенно тем, кто полагается на уголь, совершить более плавный переход для достижения целей ЕС по сокращению выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2030 году и нейтральности выбросов углерода к 2050 году.

Вице-президент сказал, что некоторые страны, зависимые от угля, такие как Польша, могли бы выиграть от импорта СПГ, который на 50 процентов менее углеродоемок, чем уголь.

«Одиннадцать стран-членов уже могут получать СПГ через терминалы, и мы можем импортировать 210 миллиардов кубометров СПГ, что составляет половину годового потребления ЕС», - добавил Шефчович.

Вице-президент сказал, что ЕС внедрил необходимое законодательство и построил правильную инфраструктуру для обеспечения доставки СПГ в государства-члены.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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