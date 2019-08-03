Румыния будет участвовать в дальнейшем расширении «Южного газового коридора»

БАКУ/Trend/ - Правительство Румынии утвердило Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики, компанией "Трансгаз" и Консультативным советом по "Южному газовому коридору" о потенциале сотрудничества в использовании газотранспортной инфраструктуры интерконнектора Румыния-Болгария и трубопровода Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA), на предстоящих этапах расширения "Южного газового коридора" на Балканах и в Центральной Европе, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Румынии.

Как отмечается, интерконнектор Румыния-Болгария, а также проект BRUA обеспечат интеграцию источников природного газа из Каспийского и Средиземного морей, Ближнего Востока или Центральной Азии, с рынками Центральной и Западной Европы.

После завершения строительства BRUA будет способна транспортировать 4,4 миллиарда кубометров газа в год в Венгрию и 1,5 миллиарда кубометров газа в год в Болгарию, говорится в сообщении министерства.

"Эта инициатива открывает, с одной стороны, доступ нашей страны и Европы к каспийским газовым ресурсам, а с другой стороны, включает BRUA в транспортную систему, связывающую Центральную Азию с сердцем Европы", - сказали в министерстве.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2" азербайджанского газа через Турцию в Европу.

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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