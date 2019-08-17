Консорциум TAP о модификациях для удвоения пропускной способности трубопровода

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) рассчитан на увеличение пропускной способности газа с 10 до 20 миллиардов кубических метров в год, передает Trend со ссылкой на данные консорциума TAP.

Как следует из данных, для расширения пропускной способности трубопровода требуются следующие модификации:

- дополнительные компрессоры / кулеры / фильтры / счетчики в GCS00;

- новая компрессорная станция в GCS01;

- новая компрессорная станция в ACS02;

- дополнительные компрессоры /кулеры / фильтры/ счетчики в ACS03;

- новые фильтры / обогреватели / регулирующие клапаны / счетчики в приемном терминале трубопровода.

Никаких изменений не требуется для участков трубопровода между компрессорными станциями, отмечается в материалах.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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