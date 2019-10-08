По TANAP в Турцию транспортированы 2,7 млрд кубометров газа

8 октября 2019 09:50 (UTC+04:00)

СТАМБУЛ /Trend/ - До конца сентября 2019 года посредством TANAP в Турцию были транспортированы 2,7 млрд кубометров газа. Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Trend.

Он отметил, что когда принималось окончательное инвестиционное решение, первоначальная сметная стоимость проекта составила 11,7 миллиарда долларов. Таким образом, удалось сэкономить 45 процентов и снизить стоимость до 6,5 миллиарда долларов.

Гендиректор TANAP подчеркнул, что самой высокой точкой (2760 м), где проходит трубопровод, стал Гызылдаг в Эрзинджане. Самая глубокая точка (65 м) – в проливе Чанаггала.

Отметим, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Для развития населенных пунктов на маршруте TANAP поддержаны 1000 проектов - гендиректор
Энергетика 10:20
Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны" в Турции вызвала большой интерес (ФОТО)
Общество 7 октября 15:04
Проект TANAP удостоен награды The Green World Awards 2019
Энергетика 1 октября 13:53
Завершилось строительство второй фазы TANAP – министр
Энергетика 27 сентября 16:33
ЕС получит максимум от TANAP вместе с Азербайджаном и Турцией
Энергетика 27 сентября 14:28
Землетрясение в Стамбуле парализовало систему мобильной связи
Турция 26 сентября 16:06
Лента новостей
Скончался актер Бакинской русской драмы, ветеран Карабахской войны
Социум 10:22
Для развития населенных пунктов на маршруте TANAP поддержаны 1000 проектов - гендиректор
Энергетика 10:20
В повестку парламента Азербайджана включен вопрос о назначении Али Асадова премьер-министром
Политика 10:09
В Азербайджане разрабатываются новые маршруты для тех, кто хочет заниматься альпинизмом
Туризм 10:07
В Баку обсуждают вопросы политики, экономики и безопасности между Азербайджаном, Россией и Турцией
Политика 10:06
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:53
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:52
В Лондоне ожидают завершения переговоров об условиях Brexit на этой неделе
В мире 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 октября
Финансы 09:35