Для развития населенных пунктов на маршруте TANAP поддержаны 1000 проектов – гендиректор

СТАМБУЛ /Trend/ - Для ускорения социально-экономического развития и охраны природных ресурсов в городах, поселках и селах, расположенных на маршруте TANAP, поддержаны 1000 проектов.

Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Trend.

«Проекты осуществлены в 20 городах, 67 поселках и 600 селах», - сказал Дюзйол.

По его словам, для этого применены три различных финансовых механизма.

Дюзйол добавил, что также была оказана поддержка диверсификации услуг в туристической сфере, повышению качества медицинских услуг в сельской местности, совершенствованию деятельности школ, библиотек, спорткомплексов и общих социальных объектов, а также по другим вопросам.

Напомним, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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