Гендиректор: Азербайджан получит 58% доходов от TANAP

СТАМБУЛ /Trend/ - После того, как трубопровод TANAP заработает в полную силу, от транспортировки газа будут получены до 1,45 млрд долларов дохода.

Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Trend.

По его словам, 58% от этой суммы получит Азербайджан.

Дюзйол добавил, что Азербайджан также получит доход от транспортировки по TANAP своего газа: «Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) увеличит объемы транспортировки газа между Азербайджаном и Турцией. В результате будет уменьшена зависимость Турции от российского газа».

Напомним, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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