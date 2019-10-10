ОПЕК снизила оценку роста потребления нефти в 2019 году

10 октября 2019 22:03 (UTC+04:00)

Мировое потребление нефти в 2019 г. вырастет по сравнению с 2018 г. на 0,98 млн баррелей нефти в день до 99,8 млн баррелей в день, говорится в отчете ОПЕК, передает Trend со ссылкой на "Вести.Экономика".

Таким образом, оценка роста потребления была снижена примерно на 40 тыс. баррелей в день по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, что отражает корректировку данных по странам ОЭСР Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По прогнозам в 2020 г. мировой спрос на нефть вырастет на 1,08 млн баррелей до 100,88 млн баррелей в день, что соответствует прогнозам прошлого месяца.

Ожидается, что страны ОЭСР добавят 0,07 млн баррелей в день к мировому потреблению нефти в 2020 г., в то время как страны, не входящие в ОЭСР, по прогнозам станут основными драйверами роста мирового спроса на нефть, добавив еще 1,01 млн баррелей в день.

Предварительные данные за август показывают, что нефтяные запасы стран ОЭСР выросли на 10 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем до 2 млрд 937 млн баррелей.

Это на 85 млн баррелей выше, чем год назад, и на 11 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

При этом запасы нефти снизились на 21,9 млн баррелей, что на 28 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, а запасы нефтепродуктов увеличились на 32 млн баррелей, оставаясь выше на 39 млн баррелей этого уровня.

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