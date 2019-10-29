Азербайджанская нефть подешевела

29 октября 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 28 октября 2019 года составила 65,35 доллара за баррель, что на 0,65 доллара меньше предыдущего показателя, сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB, в турецком порту Джейхан, цена Azeri Light составила 64,11 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем меньше на 0,45 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 57,94 долларов за баррель, что на 3,09 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 октября 2019 года составила 60,53 доллара за баррель, что на 1,35 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 29 октября 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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