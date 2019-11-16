Глава Туркменистана поручил увеличить выпуск газохимической продукции

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания Кабинета министров акцентировал внимание на том, что по итогам десяти месяцев 2019 года показатели в нефтегазовом комплексе отстают от годового плана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Как было отмечено, основными причинами этого являются низкие темпы внедрения в производство передовых технологий, пассивное ведение работ по размещению на мировых рынках высококачественных нефтепродуктов и полипропиленовой плёнки, говорилось в репортаже.

В производство необходимо внедрять современные технологии, в том числе за счёт привлечения иностранных инвестиций, подчеркнул глава государства. При этом отмечалось, что нужно расширять сферу совместной деятельности с зарубежными компаниями.

Президент Туркменистана указал на то, что следует также увеличить выпуск газохимической продукции и изучать возможности логистики для выхода на новые рынки, должным образом наладить работу завода, производящего экологически чистый бензин из природного газа.

Свой отчет представил вице-премьер Мыратгельды Мередов. Прозвучала информация о технико-экономических показателях, достигнутых в областях добычи нефти и газового конденсата, природного и попутного газа, а также экспорта газа и освоения инвестиций. План за отчётный период по переработке нефти выполнен на 101,8 процента, по производству бензина – на 100,1 процента, дизельного топлива – на 103,5 процента.

В то же время отмечается, что государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана за отчётный период было проведено 209 биржевых торгов и зарегистрировано 25 448 контрактов. Рост по объёму общей прибыли составил 41 процент. Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа: сырье экспортируется в Китай и Россию.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развиваются нефте- и газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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