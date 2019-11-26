Нефть слабо колеблется в цене на фоне торговых новостей

26 ноября 2019 09:50 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть во вторник утром слабо колеблются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы пытаются оценить последние новости по торговым отношениям США и КНР, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% — до 62,65 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,01%, до 58,01 доллара за баррель.

Мировые инвесторы обратили внимание на сообщение министерства коммерции КНР, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

"Хотя первая часть соглашения еще не подписана, а условия по-прежнему не ясны, движение к деэскалации и отмене повышения пошлин все же является позитивным фактором для рынков", — цитирует агентство Рейтер аналитиков J.P. Morgan.

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