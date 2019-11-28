ОАО "Азеришыг" к концу года завершит реконструкции электросети в восьми селах республики

28 ноября 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Открытое акционерное общество (ОАО) “Азеришыг” в настоящее время завершает работы по обеспечению бесперебойного энергоснабжения республики, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

В течение 10 месяцев текущего года были проведены реконструкционные работы в 32 селах (сети 0,4 киловатта), потребители были полностью обеспечены круглосуточным и качественным электроснабжением. К концу года будет завершена реконструкция сети еще в восьми селах.

Стоит отметить, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 12 апреля 2019 года село Секашан Астаринского района было вновь снабжено электроэнергией.

Согласно распоряжению, ОАО “Азеришыг” осуществило ряд работ для обеспечения электроснабжения сел Диго, Град и Секашан Астаринского района.

Еще два отдаленных населенных пункта, расположенных в горной части Астаринского района - деревни Диго и Долу, также были снабжены электроэнергией.

Отметим, что основной обязанностью ОАО "Азеришыг" является обеспечение города Баку непрерывной и качественной электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг, реконструкция электрической связи в соответствии с мировыми стандартами. Руководствуясь этими принципами, "Азеришыг" ведет реконструктивные и ремонтные работы - строятся новые подстанции, устанавливаются комплектные трансформаторные подстанции и проводятся кабельные линии. Осуществление этих мероприятий производится для удобства населения города и превращения Баку в один из ведущих городов мира.

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