Завершение строительства TANAP - очень значимое событие для Азербайджана, Турции и Европы

28 ноября 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершение строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) - очень значимое событие для Азербайджана, Турции и Европы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

«30 ноября в Ипсала пройдет церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP). Это означает, что строительство TANAP полностью завершается и азербайджанский газ доходит до Европы. Это очень значимое события для Азербайджана, Турции и Европы. Мы всегда говорили, что Азербайджан внесет большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы благодаря TANAP и «Южному газовому коридору» в целом. Это уже реальность. Планируется завершение строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), и в следующем году Европа получит еще один важный альтернативный источник газа», - сказал посол.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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