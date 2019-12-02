Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Британо-голландская компания Royal Dutch Shell намерена в следующем году полностью прекратить добычу нефти на месторождении Brent в Северном море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, компания, как и многие другие представители этой индустрии, хочет отказаться от добычи нефти на крупных месторождениях в пользу более мелких.

Месторождение Brent было открыто Royal Dutch Shell в 1971 году, оно было названо в честь водоплавающей птицы семейства утиных, черной казарки (brent goose), в соответствии с традицией компании называть месторождения в честь морских птиц.

В 1982 добыча на месторождении достигла своего пика - здесь добывали более 500 тыс. баррелей в день, что на тот момент было достаточно для того, чтобы в течение года снабжать энергией более половины домов в Великобритании. В конце века добыча нефти пошла на спад, так как она была слишком дорогой, чтобы конкурировать с добычей в других регионах.

В конце 1980-х нефть сорта Brent стала эталоном, по которому до сих пор формируется ценообразование для многих других сортов нефти. "Она играла ключевую роль для индустрии более 40 лет", - цитирует агентство вице-президента по добыче и разработке Royal Dutch Shell в Великобритании Стива Фимистера.

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